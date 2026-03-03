https://ria.ru/20260303/ataka-2078148233.html
Иран объявил о новой ракетной атаке
Иран начал новую ракетную атаку, сообщило иранское государственное телевидение IRIB. РИА Новости, 03.03.2026
Иран начал новую ракетную атаку