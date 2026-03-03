Рейтинг@Mail.ru
Иран объявил о новой ракетной атаке - РИА Новости, 03.03.2026
12:13 03.03.2026 (обновлено: 12:17 03.03.2026)
Иран объявил о новой ракетной атаке
Иран начал новую ракетную атаку, сообщило иранское государственное телевидение IRIB. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
тегеран (город)
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Тегеран (город)
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран начал новую ракетную атаку, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.
"Был пуск новой волны ракет с территории Ирана", - говорится в сообщении.
Подробностей телевидение не приводит, однако Тегеран заявлял, что проводит операцию "Правдивое обещание 4", атакуя позиции США на Ближнем Востоке и Израиль в качестве ответных действий после их ударов по Ирану.
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАТегеран (город)
 
 
