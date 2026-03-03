Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ataka-2078068446.html
Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке
Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке
Советник президента США Алекс Брюзевиц сообщил, что после начала американской атаки на Иран застрял на Ближнем Востоке. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:21:00+03:00
2026-03-03T04:21:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
анна паулина луна
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fc29a4eae26ba185d6bab3b2b12682.jpg
https://ria.ru/20260303/operatsiya-2078067651.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bdd9c6a5aaf5a29e17976924e30816fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, анна паулина луна, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Анна Паулина Луна, Военная операция США и Израиля против Ирана
Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Советник Трампа заявил, что застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Советник президента США Алекс Брюзевиц сообщил, что после начала американской атаки на Иран застрял на Ближнем Востоке.
Как заявил чиновник, он путешествовал по Ближнему Востоку, но обострение вокруг Ирана оставило его "блуждать в хаосе".
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана
Вчера, 04:06
"Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал", - рассказал Брюзевиц в соцсети Х.
Чиновник поблагодарил за помощь руководство Катара и Саудовской Аравии, а также Белый дом, сообщив, что уже находится в Европе.
Член палаты представителей Анна Паулина Луна, которую Брюзевиц также упомянул в числе помогавших, со своей стороны распространила в соцсети сообщение о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он оплатил, было еще несколько пассажиров, говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАнна Паулина ЛунаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала