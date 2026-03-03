Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 03.03.2026
14:45 03.03.2026
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Архивное фото
БАКУ, 3 мар – РИА Новости. Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского кабмина.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в росте товарооборота. Также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL
2 марта, 16:27
 
В миреАзербайджанРоссияАли АсадовМихаил Мишустин
 
 
