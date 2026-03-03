https://ria.ru/20260303/asady-2078204077.html
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во... РИА Новости, 03.03.2026
