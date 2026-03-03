https://ria.ru/20260303/arhangelsk-2078193277.html
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин - РИА Новости, 03.03.2026
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве двух мужчин монтировкой, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:24:00+03:00
2026-03-03T14:24:00+03:00
2026-03-03T14:24:00+03:00
происшествия
россия
архангельская область
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260302/sk-2078036084.html
https://ria.ru/20260228/kuzbass-2077342261.html
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, архангельская область, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельская область, Архангельск
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин монтировкой
МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве двух мужчин монтировкой, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщили в региональном СУСК РФ.
Второго марта в квартире дома на улице Жосу в Архангельске
были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 35 и 44 лет с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух лиц).
"Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативным мероприятиям, проведенным вместе с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 40-летний житель города Архангельска", - говорится в сообщении
.
Подозреваемый признал вину и рассказал, что 35-летний знакомый привел к нему в гости ранее незнакомого 40-летнего мужчину, вместе они выпивали. В какой-то момент подозреваемому показалось, что гости хотят его обокрасть, поэтому он взял монтировку и нанес ею удары по головам мужчин. Скрыв улики, сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил в своей квартире тела двух мужчин без признаков жизни.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.