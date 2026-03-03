В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин

Подозреваемый признал вину и рассказал, что 35-летний знакомый привел к нему в гости ранее незнакомого 40-летнего мужчину, вместе они выпивали. В какой-то момент подозреваемому показалось, что гости хотят его обокрасть, поэтому он взял монтировку и нанес ею удары по головам мужчин. Скрыв улики, сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил в своей квартире тела двух мужчин без признаков жизни.