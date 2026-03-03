Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин
14:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/arhangelsk-2078193277.html
В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве двух мужчин монтировкой, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2026
МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве двух мужчин монтировкой, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщили в региональном СУСК РФ.
Второго марта в квартире дома на улице Жосу в Архангельске были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 35 и 44 лет с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
"Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативным мероприятиям, проведенным вместе с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 40-летний житель города Архангельска", - говорится в сообщении.
Подозреваемый признал вину и рассказал, что 35-летний знакомый привел к нему в гости ранее незнакомого 40-летнего мужчину, вместе они выпивали. В какой-то момент подозреваемому показалось, что гости хотят его обокрасть, поэтому он взял монтировку и нанес ею удары по головам мужчин. Скрыв улики, сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил в своей квартире тела двух мужчин без признаков жизни.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
