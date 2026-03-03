https://ria.ru/20260303/arest-2078118631.html
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
Суд арестовал директора ООО "Монтажник" Дениса Кривцова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве станции обеззараживания
челябинск
россия
урал
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
На Урале арестовали главу компании по делу о хищении на станции обеззараживания
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал директора ООО "Монтажник" Дениса Кривцова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве станции обеззараживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.
"Заключили под стражу до 2 мая 2026 года", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Кривцову.
Позже в суде добавили, что в СИЗО отправлен и второй фигурант - бенефициар ООО "Монтажник" Анатолий Слободянюк. "Арестован также до 2 мая", - сказала собеседница агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что сотрудниками УФСБ России
по Челябинской области
вскрыта схема хищения федеральных бюджетных средств в размере более 250 миллионов рублей представителями ООО "Монтажник" (подрядчик) и неустановленными должностными лицами администраций Челябинска
и региона. Средства выделялись на строительство станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска (госпрограмма "Чистая вода", нацпроект "Жилье и городская среда", общая стоимость муниципального контракта составила 1,3 миллиарда рублей).
По данным СУСК, уголовное дело возбуждено против 48-летнего директора и 46-летнего бенефициара коммерческой организации по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).