Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 03.03.2026 (обновлено: 11:13 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/arest-2078118631.html
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
Суд арестовал директора ООО "Монтажник" Дениса Кривцова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве станции обеззараживания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:42:00+03:00
2026-03-03T11:13:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20260130/sk-2071311779.html
челябинск
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, урал
Происшествия, Челябинск, Россия, Урал
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств

На Урале арестовали главу компании по делу о хищении на станции обеззараживания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал директора ООО "Монтажник" Дениса Кривцова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве станции обеззараживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.
«
"Заключили под стражу до 2 мая 2026 года", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Кривцову.
Позже в суде добавили, что в СИЗО отправлен и второй фигурант - бенефициар ООО "Монтажник" Анатолий Слободянюк. "Арестован также до 2 мая", - сказала собеседница агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что сотрудниками УФСБ России по Челябинской области вскрыта схема хищения федеральных бюджетных средств в размере более 250 миллионов рублей представителями ООО "Монтажник" (подрядчик) и неустановленными должностными лицами администраций Челябинска и региона. Средства выделялись на строительство станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска (госпрограмма "Чистая вода", нацпроект "Жилье и городская среда", общая стоимость муниципального контракта составила 1,3 миллиарда рублей).
По данным СУСК, уголовное дело возбуждено против 48-летнего директора и 46-летнего бенефициара коммерческой организации по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении
30 января, 17:48
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала