Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото

На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал директора ООО "Монтажник" Дениса Кривцова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве станции обеззараживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.

« "Заключили под стражу до 2 мая 2026 года", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Кривцову.

Позже в суде добавили, что в СИЗО отправлен и второй фигурант - бенефициар ООО "Монтажник" Анатолий Слободянюк. "Арестован также до 2 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что сотрудниками УФСБ России по Челябинской области вскрыта схема хищения федеральных бюджетных средств в размере более 250 миллионов рублей представителями ООО "Монтажник" (подрядчик) и неустановленными должностными лицами администраций Челябинска и региона. Средства выделялись на строительство станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска (госпрограмма "Чистая вода", нацпроект "Жилье и городская среда", общая стоимость муниципального контракта составила 1,3 миллиарда рублей).