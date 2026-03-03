https://ria.ru/20260303/arakchi-2078066659.html
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана
Укрывающиеся в отелях стран Ближнего Востока военные США остаются законными целями для Ирана, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, напомнив, что Тегеран... РИА Новости, 03.03.2026
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана
Аракчи: укрывающиеся в отелях военные США остаются законными целями для Ирана