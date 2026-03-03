Рейтинг@Mail.ru
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
03:58 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/arakchi-2078066659.html
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана
Укрывающиеся в отелях стран Ближнего Востока военные США остаются законными целями для Ирана, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, напомнив, что Тегеран... РИА Новости, 03.03.2026
2026
в мире, сша, иран, ближний восток, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи назвал военных США, укрывающихся в отелях, законными целями Ирана

Аракчи: укрывающиеся в отелях военные США остаются законными целями для Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Укрывающиеся в отелях стран Ближнего Востока военные США остаются законными целями для Ирана, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, напомнив, что Тегеран атакует не своих соседей.
"Мы не атакуем наших соседей, мы атакуем американские военные базы... Американские военнослужащие, укрывающиеся в отелях, не смогут избежать того, чтобы стать целью", - приводит слова Аракчи телеканал Al Jazeera.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
