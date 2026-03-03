Рейтинг@Mail.ru
04:47 03.03.2026 (обновлено: 11:25 03.03.2026)
Врач рассказал, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови
Человек должен сдавать общий анализ крови один раз в год, при наличии хронических заболеваний или беременности врач может рекомендовать более частый контроль,... РИА Новости, 03.03.2026
Врач рассказал, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Человек должен сдавать общий анализ крови один раз в год, при наличии хронических заболеваний или беременности врач может рекомендовать более частый контроль, сообщил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Евгений Никитин.
"Если человек чувствует себя хорошо и не имеет хронических заболеваний, достаточно сдавать общий анализ крови один раз в год — в рамках обычного профилактического осмотра. При наличии хронических болезней, во время беременности, в пожилом возрасте или при приёме определённых лекарств врач может рекомендовать более частый контроль", - сказал Никитин.
Он добавил, что при появлении слабости, частых инфекций, кровоточивости и увеличении лимфоузлов анализ нужно сделать в срочном порядке, не дожидаясь планового осмотра.
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
12 февраля, 09:43
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСоциальный навигаторЗдоровье
 
 
