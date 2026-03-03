https://ria.ru/20260303/amazon-2078071646.html
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов - РИА Новости, 03.03.2026
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов
Компания Amazon Web Services сообщила о перебоях в работе своих сервисов после того, как удар БПЛА неподалеку от ее объектов в Бахрейне повредил ее... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
оаэ
бахрейн
amazon
военная операция сша и израиля против ирана
сша
оаэ
бахрейн
сша
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов
Amazon Web Services сообщила о повреждении инфраструктуры в Бахрейне из-за БПЛА