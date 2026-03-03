Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Amazon Web Services сообщила о перебоях в работе своих сервисов после того, как удар БПЛА неподалеку от ее объектов в Бахрейне повредил ее инфраструктуру, а также сообщила о втором поврежденном объекте в ОАЭ.