05:01 03.03.2026
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов
в мире
оаэ
бахрейн
amazon
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире, оаэ, бахрейн, amazon, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, ОАЭ, Бахрейн, Amazon, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов

Amazon Web Services сообщила о повреждении инфраструктуры в Бахрейне из-за БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Amazon. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Amazon Web Services сообщила о перебоях в работе своих сервисов после того, как удар БПЛА неподалеку от ее объектов в Бахрейне повредил ее инфраструктуру, а также сообщила о втором поврежденном объекте в ОАЭ.
В понедельник Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном режиме, перебои затронули только один объект.
"В ОАЭ два наших объекта были непосредственно поражены, а в Бахрейне удар беспилотника в непосредственной близости от одного из наших объектов причинил физический ущерб нашей инфраструктуре", - говорится в заявлении на сайте компании.
По данным компании, специалисты работают над скорейшим восстановлением полной доступности сервисов, однако ожидается, что восстановление займет много времени, учитывая характер физических повреждений.
В миреОАЭБахрейнAmazonВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
