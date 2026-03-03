Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/alkogol-2078091981.html
Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя
Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя - РИА Новости, 03.03.2026
Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя
Житель города Мариинска Кемеровской области пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:11:00+03:00
2026-03-03T09:11:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
мариинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260210/kbr-2073440438.html
https://ria.ru/20260106/primore-2066640057.html
кемеровская область
россия
мариинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, мариинск
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Мариинск
Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя

Жителя Мариинска будут судить за незаконный оборот 11 тонн алкоголя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 3 мар - РИА Новости. Житель города Мариинска Кемеровской области пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Следователями Главного следственного управления ГУМВД по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя города Мариинска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства". В сентябре 2025 года в ОМВД России "Мариинский" поступила оперативная информация о том, что местный житель, не имея соответствующей лицензии, занимается незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскного мероприятия горожанин был установлен и задержан. Он признался в совершении преступления и сам выдал продукцию, которую хранил в гараже.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
10 февраля, 14:03
По данным прокуратуры области, лицензию мужчина приобрел у неустановленного лица через интернет в Новосибирске.
"Всего в результате спецмероприятия сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 11 400 литров алкогольной продукции, которая хранилась в полимерных бутылках, канистрах, 100-литровых и 200-литровых бочках. Согласно заключению экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, изъятый алкоголь является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что фигурант приобрел товар в Новосибирске, перевезти груз попросил знакомого, которому сообщил, что это строительный материал. Обвиняемый пояснил, что планировал реализовать продукцию, а на вырученные деньги приобрести гараж и улучшить материальное положение.
"В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Мариинский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
6 января, 17:50
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияМариинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала