Житель Кузбасса пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя

КЕМЕРОВО, 3 мар - РИА Новости. Житель города Мариинска Кемеровской области пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Житель города Мариинска Кемеровской области пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Следователями Главного следственного управления ГУМВД по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя города Мариинска . Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства". В сентябре 2025 года в ОМВД России "Мариинский" поступила оперативная информация о том, что местный житель, не имея соответствующей лицензии, занимается незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскного мероприятия горожанин был установлен и задержан. Он признался в совершении преступления и сам выдал продукцию, которую хранил в гараже.

По данным прокуратуры области, лицензию мужчина приобрел у неустановленного лица через интернет в Новосибирске

"Всего в результате спецмероприятия сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 11 400 литров алкогольной продукции, которая хранилась в полимерных бутылках, канистрах, 100-литровых и 200-литровых бочках. Согласно заключению экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, изъятый алкоголь является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что фигурант приобрел товар в Новосибирске, перевезти груз попросил знакомого, которому сообщил, что это строительный материал. Обвиняемый пояснил, что планировал реализовать продукцию, а на вырученные деньги приобрести гараж и улучшить материальное положение.