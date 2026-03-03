Рейтинг@Mail.ru
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2026
14:29 03.03.2026
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2026
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей
Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:29:00+03:00
2026-03-03T14:29:00+03:00
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
бари алибасов
общество
https://ria.ru/20251114/sud-2054912247.html
https://ria.ru/20251004/dolg-2046313250.html
Новости
ru-RU
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), бари алибасов, общество
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Бари Алибасов, Общество
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей

РИА Новости: Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей

Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В августе 2025 года РИА Новости сообщало, что сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году, налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Его долг тогда превышал 751 тысячу рублей.
Как следует из данных, в январе и марте налоговый орган принял решение о блокировке счетов предпринимателя из-за задолженности на более чем 1,87 миллиона рублей.
Кроме того, согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с Алибасова более 907 тысяч рублей долга по налогам и сборам.
Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 22 января взыскивает с него долг по налогам в 237 тысяч рублей с исполнительским сбором в 28 тысяч рублей.
Также с июня 2025 с Алибасова-младшего взыскивают более 598 тысяч рублей "налогов и сборов" с исполнительским сбором в почти 43 тысячи рублей. С февраля того же года на него возбуждено производство о взыскании "иных взысканий имущественного характера", однако сумма долга не указана.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Бари АлибасовОбщество
 
 
