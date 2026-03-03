Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В августе 2025 года РИА Новости сообщало, что сын Алибасова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году, налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Его долг тогда превышал 751 тысячу рублей.

Как следует из данных, в январе и марте налоговый орган принял решение о блокировке счетов предпринимателя из-за задолженности на более чем 1,87 миллиона рублей.

Кроме того, согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с Алибасова более 907 тысяч рублей долга по налогам и сборам.

Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП , которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 22 января взыскивает с него долг по налогам в 237 тысяч рублей с исполнительским сбором в 28 тысяч рублей.