https://ria.ru/20260303/alibasov-2078196334.html
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2026
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей
Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:29:00+03:00
2026-03-03T14:29:00+03:00
2026-03-03T14:29:00+03:00
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
бари алибасов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_3586c42fbb35a01068d680db356e6a3c.jpg
https://ria.ru/20251114/sud-2054912247.html
https://ria.ru/20251004/dolg-2046313250.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b88d8fe29732c60c15cab0646d511070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), бари алибасов, общество
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Бари Алибасов, Общество
Сын Бари Алибасова задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей
РИА Новости: Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов-младший должен налоговой более 1,8 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В августе 2025 года РИА Новости сообщало, что сын Алибасова
зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2021 году, налоговая заблокировала его счета по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Его долг тогда превышал 751 тысячу рублей.
Как следует из данных, в январе и марте налоговый орган принял решение о блокировке счетов предпринимателя из-за задолженности на более чем 1,87 миллиона рублей.
Кроме того, согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с Алибасова более 907 тысяч рублей долга по налогам и сборам.
Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП
, которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 22 января взыскивает с него долг по налогам в 237 тысяч рублей с исполнительским сбором в 28 тысяч рублей.
Также с июня 2025 с Алибасова-младшего взыскивают более 598 тысяч рублей "налогов и сборов" с исполнительским сбором в почти 43 тысячи рублей. С февраля того же года на него возбуждено производство о взыскании "иных взысканий имущественного характера", однако сумма долга не указана.