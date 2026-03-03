Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов

БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов, следует из его материалов.

« "Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска: 27 февраля 2026 года; язык производства по делу: французский; судебная инстанция: Общий суд; статус: находится на рассмотрении", — указано в карточке дела.

Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.

Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.