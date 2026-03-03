https://ria.ru/20260303/aktivy-2078230693.html
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов - РИА Новости, 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов, следует из его материалов. РИА Новости, 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов
БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов, следует из его материалов.
"Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска: 27 февраля 2026 года; язык производства по делу: французский; судебная инстанция: Общий суд; статус: находится на рассмотрении", — указано в карточке дела.
Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Владимир Путин
назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка.