Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 03.03.2026 (обновлено: 17:11 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/aktivy-2078230693.html
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов - РИА Новости, 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов, следует из его материалов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:17:00+03:00
2026-03-03T17:11:00+03:00
экономика
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
https://ria.ru/20260227/ek-2077218849.html
https://ria.ru/20260216/evropa-2074656689.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073644867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, euroclear, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Euroclear, Санкции в отношении России
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов

Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ по бессрочной заморозке активов, следует из его материалов.
«

"Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска: 27 февраля 2026 года; язык производства по делу: французский; судебная инстанция: Общий суд; статус: находится на рассмотрении", — указано в карточке дела.

Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России
27 февраля, 16:52
Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Европа терпит крах после новых попыток отобрать российские активы
16 февраля, 16:35
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это ударит по фундаментальным основам финансового миропорядка.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе
11 февраля, 13:51
 
ЭкономикаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала