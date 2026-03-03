Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане рассказали, от чего зависит длительность операции в Афганистане
10:59 03.03.2026
В Пакистане рассказали, от чего зависит длительность операции в Афганистане
Продолжительность операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") Пакистана будет зависеть от действий афганских талибов против террористов, заявил телеканалу... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, пакистан, афганистан, нангархар, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Нангархар, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
В Пакистане рассказали, от чего зависит длительность операции в Афганистане

Geo: длительность операции Пакистана зависит от действий талибов против боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Продолжительность операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") Пакистана будет зависеть от действий афганских талибов против террористов, заявил телеканалу Geo высокопоставленный сотрудник службы безопасности.
В середине февраля Пакистан нанес авиаудары по местам базирования террористов в афганских провинциях Нангархар и Пактика. По заявлению властей Афганистана, в результате ударов погибли и получили ранения десятки мирных жителей. В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали военные операции против пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан заявил о масштабных ответных операциях против Пакистана
27 февраля, 03:36
Пакистан в свою очередь сообщил о начале операции "Газаб лиль-Хак" в ответ на то, что он назвал "неспровоцированным обстрелом" со стороны афганских талибов в нескольких приграничных секторах.
"Афганские талибы должны решить, остаются ли они на стороне Пакистана или на стороне террористических группировок... Продолжительность операции Пакистана будет зависеть от действий афганских талибов на местах против боевиков", - сказал чиновник.
Он также подчеркнул, что "операция не закончится, пока афганские талибы не прекратят оказывать поддержку группировкам "Фитна аль-Хаваридж" и "Фитна аль-Хиндустан".
"Фитна-аль-Хиндустан" - это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористических группировок в Белуджистане, в свою очередь группировка "Фитна аль-Хаваридж" ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана".
Военная техника талибов едет к пакистанской границе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
27 февраля, 00:47
 
В мире Пакистан Афганистан Нангархар Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
