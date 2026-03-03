ООН: в Афганистане с начала конфликта с Пакистаном погибли 42 человека

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не менее 42 мирных жителей погибли, 104 человека пострадали в Афганистане с начала конфликта с Пакистаном, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
"С позднего вечера 26 февраля по 2 марта 2026 года UNAMA зафиксировала по меньшей мере 146 потери среди гражданского населения в Афганистане: 42 человека были убиты, 104 ранены, в том числе дети. Это пока предварительные данные", - говорится в заявлении.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
2 марта, 09:03