На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения происходили в ночь на вторник вдоль линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между Афганистаном и Пакистаном, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган".

"В уезде Алишир провинции Хост продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта. Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гарбаз сообщает о жестком боестолкновении у блокпостов пакистанских малишей (приграничные вооруженные формирования ополченцев - ред.) в районе уезда Алишир", - говорится в сообщении.

По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли добиться прогресса и отбить контратаки афганских сил. "Два поста пакистанцев захвачены в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда", - сообщил он.

Столкновения между афганскими и пакистанскими военными продолжались ночью и в уезде Спинбулдак провинции Кандагар , сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Афганистана Энайятулла Хваразми.