На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
2026-03-03T07:21:00+03:00
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения происходили в ночь на вторник вдоль линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между Афганистаном и Пакистаном, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган".
"В уезде Алишир провинции Хост
продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта. Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гарбаз сообщает о жестком боестолкновении у блокпостов пакистанских малишей (приграничные вооруженные формирования ополченцев - ред.) в районе уезда Алишир", - говорится в сообщении.
По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли добиться прогресса и отбить контратаки афганских сил. "Два поста пакистанцев захвачены в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда", - сообщил он.
Столкновения между афганскими и пакистанскими военными продолжались ночью и в уезде Спинбулдак провинции Кандагар
, сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Афганистана
Энайятулла Хваразми.
"Около полуночи подразделения 6-й бригады 205-го пограничного корпуса "Аль-Бадр" вступили в боестолкновение с пакистанскими малишами в уезде Спинбулдак провинции Кандагар. В результате схватки захвачен один пост пакистанских ополченцев, три пакистанских военных погибли, один взят в плен живым", - цитирует канал слова военного.