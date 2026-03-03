Рейтинг@Mail.ru
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/afganistan-2078081777.html
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения - РИА Новости, 03.03.2026
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
Ожесточенные боестолкновения происходили в ночь на вторник вдоль линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между Афганистаном и Пакистаном, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:21:00+03:00
2026-03-03T07:21:00+03:00
в мире
афганистан
хост (город)
кандагар
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077099127_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_2228a6c2f3fe6d3499dbcb3c05943b6f.jpg
https://ria.ru/20260302/pakistan-2077793697.html
https://ria.ru/20260303/pakistan-2078059407.html
афганистан
хост (город)
кандагар
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077099127_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6b9a797934cb23dc9a8792aa40df6124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, хост (город), кандагар, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, пакистан
В мире, Афганистан, Хост (город), Кандагар, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Пакистан
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения

Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли столкновения

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения происходили в ночь на вторник вдоль линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между Афганистаном и Пакистаном, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган".
"В уезде Алишир провинции Хост продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта. Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гарбаз сообщает о жестком боестолкновении у блокпостов пакистанских малишей (приграничные вооруженные формирования ополченцев - ред.) в районе уезда Алишир", - говорится в сообщении.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
2 марта, 09:03
По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли добиться прогресса и отбить контратаки афганских сил. "Два поста пакистанцев захвачены в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда", - сообщил он.
Столкновения между афганскими и пакистанскими военными продолжались ночью и в уезде Спинбулдак провинции Кандагар, сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Афганистана Энайятулла Хваразми.
"Около полуночи подразделения 6-й бригады 205-го пограничного корпуса "Аль-Бадр" вступили в боестолкновение с пакистанскими малишами в уезде Спинбулдак провинции Кандагар. В результате схватки захвачен один пост пакистанских ополченцев, три пакистанских военных погибли, один взят в плен живым", - цитирует канал слова военного.
Полиция в Пакистане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На севере Пакистана объявили комендантский час
Вчера, 02:14
 
В миреАфганистанХост (город)КандагарВооруженные столкновения на границе Афганистана и ПакистанаПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала