Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 03.03.2026 (обновлено: 12:12 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/aerodrom-2078145580.html
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА - РИА Новости, 03.03.2026
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА
ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:05:00+03:00
2026-03-03T12:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_bdcd5d37d589fa5f84410e3a079ecfe4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_156:0:2648:1869_1920x0_80_0_0_dd7055d37d50fd769b0e9d12603a8811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА

ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались дальнобойные БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий, сообщили Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119156 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27995 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55737 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала