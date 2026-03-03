https://ria.ru/20260303/aerodrom-2078145580.html
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА - РИА Новости, 03.03.2026
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА
ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:05:00+03:00
2026-03-03T12:05:00+03:00
2026-03-03T12:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_bdcd5d37d589fa5f84410e3a079ecfe4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_156:0:2648:1869_1920x0_80_0_0_dd7055d37d50fd769b0e9d12603a8811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались дальнобойные БПЛА
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий, сообщили Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромам ВСУ
, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины
, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении
ведомства.
По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119156 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27995 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55737 единиц специальной военной автомобильной техники.