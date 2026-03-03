ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ, откуда запускались БПЛА

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий, сообщили Минобороны России.

По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119156 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27995 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55737 единиц специальной военной автомобильной техники.