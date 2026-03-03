Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Баскетболист Янис Тимма и его бывшая супруга, певица Анна Седокова не заключали брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи спортсмена в судебном процессе о разделе имущества.

В понедельник Хорошевский суд Москвы провел беседу по иску семьи Тиммы к певице Седоковой, в котором они просят признать имущество, приобретенное на имя артистки во время брака, совместно нажитым.

"Не было никакого брачного договора", - сказала Гаврилова.

Ранее между сторонами состоялась беседа по иску. Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына.

При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".