https://ria.ru/20260303/advokat-2078295503.html
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат - РИА Новости, 03.03.2026
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат
Баскетболист Янис Тимма и его бывшая супруга, певица Анна Седокова не заключали брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Гаврилова, которая... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:41:00+03:00
2026-03-03T19:41:00+03:00
2026-03-03T19:41:00+03:00
шоубиз
москва
анна седокова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990397917_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_0f56ad36ff11c680e892c9c3df83c8a1.jpg
https://ria.ru/20260303/kerri-2078233652.html
https://ria.ru/20260301/kontsert-2077577173.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990397917_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b17f6fb3ca9fe5b3667c771b0d700919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анна седокова, происшествия
Шоубиз, Москва, Анна Седокова, Происшествия
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат
Адвокат Гаврилова: Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Баскетболист Янис Тимма и его бывшая супруга, певица Анна Седокова не заключали брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи спортсмена в судебном процессе о разделе имущества.
В понедельник Хорошевский суд Москвы
провел беседу по иску семьи Тиммы к певице Седоковой, в котором они просят признать имущество, приобретенное на имя артистки во время брака, совместно нажитым.
"Не было никакого брачного договора", - сказала Гаврилова.
Ранее между сторонами состоялась беседа по иску. Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына.
При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.