Рейтинг@Mail.ru
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:41 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/advokat-2078295503.html
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат - РИА Новости, 03.03.2026
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат
Баскетболист Янис Тимма и его бывшая супруга, певица Анна Седокова не заключали брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Гаврилова, которая... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:41:00+03:00
2026-03-03T19:41:00+03:00
шоубиз
москва
анна седокова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990397917_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_0f56ad36ff11c680e892c9c3df83c8a1.jpg
https://ria.ru/20260303/kerri-2078233652.html
https://ria.ru/20260301/kontsert-2077577173.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990397917_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b17f6fb3ca9fe5b3667c771b0d700919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анна седокова, происшествия
Шоубиз, Москва, Анна Седокова, Происшествия
Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор, заявила адвокат

Адвокат Гаврилова: Анна Седокова и Янис Тимма не заключали брачный договор

© Фото : Социальные сети Анны СедоковойЯнис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Социальные сети Анны Седоковой
Янис Тимма и Анна Седокова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Баскетболист Янис Тимма и его бывшая супруга, певица Анна Седокова не заключали брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи спортсмена в судебном процессе о разделе имущества.
В понедельник Хорошевский суд Москвы провел беседу по иску семьи Тиммы к певице Седоковой, в котором они просят признать имущество, приобретенное на имя артистки во время брака, совместно нажитым.
Джим Кэрри - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри
Вчера, 16:26
"Не было никакого брачного договора", - сказала Гаврилова.
Ранее между сторонами состоялась беседа по иску. Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына.
При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
1 марта, 04:49
 
ШоубизМоскваАнна СедоковаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала