Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
02:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/zoloto-2077760917.html
Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Биржевая стоимость золота поднимается на 2% после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:14:00+03:00
2026-03-02T02:14:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин
Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Биржевая цена на золото растет на 2% на фоне эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Биржевая стоимость золота поднимается на 2% после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,8%, до 5 334 долларов за тройскую унцию.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
