Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Биржевая стоимость золота поднимается на 2% после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,8%, до 5 334 долларов за тройскую унцию.