В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
15:10 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/zhitel-2077915675.html
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
УЛАН-УДЭ, 2 мар - РИА Новости. Житель Якутска, чтобы добраться до поселка Марха, угнал машину, выстрелив перед этим из огнестрельного оружия в ногу ее водителю, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия, сообщает республиканский главк СК РФ.
По данным ведомства, около полуночи 28 февраля 40-летний житель Якутска, сидя в салоне автомобиля Toyota Vitz, направил на голову водителя огнестрельное оружие и потребовал начать движение. На отказ водителя он выстрелил ему в ногу, ранив в бедро. Водитель выбежал из машины, а подозреваемый сел за руль и доехал до поселка Марха.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой и применением насилия, опасного для жизни или здоровья", - говорится в сообщении.
В СУСК уточнили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, оружие изъято. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
