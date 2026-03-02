https://ria.ru/20260302/zhitel-2077915675.html
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу - РИА Новости, 02.03.2026
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
Житель Якутска, чтобы добраться до поселка Марха, угнал машину, выстрелив перед этим из огнестрельного оружия в ногу ее водителю, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 02.03.2026
В Якутске мужчина угнал машину, выстрелив водителю в ногу
В Якутске 40-летний мужчина угнал машину после выстрела в ногу водителя