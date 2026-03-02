Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта осудили на два года

Жильцов был задержан 14 октября 2025 года, его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил в суде представитель следствия, в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Вину Жильцов признал в полном объеме.