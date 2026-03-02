https://ria.ru/20260302/zhiltsov-2077933733.html
Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта осудили на два года
Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта осудили на два года - РИА Новости, 02.03.2026
Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта осудили на два года
Бывшего главу нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), экс-директора Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова осудили на два... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:14:00+03:00
2026-03-02T16:14:00+03:00
2026-03-02T16:14:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:0:971:546_1920x0_80_0_0_92f8a0292ee4f35a0a068ea6b08d825a.jpg
https://ria.ru/20260227/delo-2077041081.html
https://ria.ru/20260210/kuban-2073395518.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:11:698:534_1920x0_80_0_0_61f2879adec8e10908f7b043663cc641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, общероссийский народный фронт
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Общероссийский народный фронт
Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта осудили на два года
Экс-главу нижегородского отделения Народного фронта Жильцова осудили на два года
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости. Бывшего главу нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), экс-директора Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова осудили на два года колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.
"Нижегородский районный суд признал Жильцова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ
и приговорил к двум годам колонии общего режима", - сообщили агентству в суде.
Приговор был вынесен на втором судебном заседании меньше чем через неделю после начала слушаний.
Жильцов был задержан 14 октября 2025 года, его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил в суде представитель следствия, в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Вину Жильцов признал в полном объеме.
Как сообщается на сайте сети ресурсных центров НКО Приволжского федерального округа, Жильцов с 2009 года был директором областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев". В 2024 году он возглавил региональный исполком Народного фронта Нижегородской области
.