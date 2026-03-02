Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
23:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2078043364.html
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
Владимир Зеленский пытается воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, прося помочь в переговорах с Россией в обмен на операторов... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:08:00+03:00
2026-03-02T23:08:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
киев
сергей лавров
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, россия, ближний восток, киев, сергей лавров, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока

Bloomberg: Зеленский хочет взаимопомощи со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, прося помочь в переговорах с Россией в обмен на операторов беспилотников-перехватчиков.
"Мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока", - заявил Зеленский в интервью агентству Блумберг.
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
Вчера, 20:13
В обмен на это он требует от лидеров стран Ближнего Востока использовать их "прекрасные отношения с россиянами", чтобы добиться так желаемого Киевом режима прекращения огня.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.
Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Киевом оружием
Вчера, 22:25
 
В миреРоссияБлижний ВостокКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
