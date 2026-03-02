https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2078043364.html
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
Владимир Зеленский пытается воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, прося помочь в переговорах с Россией в обмен на операторов... РИА Новости, 02.03.2026
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
Bloomberg: Зеленский хочет взаимопомощи со странами Ближнего Востока