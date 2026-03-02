Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Киевом оружием - РИА Новости, 02.03.2026
22:25 02.03.2026
Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Киевом оружием
в мире, ближний восток, сша, иран, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Киевом оружием

Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Украиной оружием

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне дефицита у ВСУ вооружения и техники предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Украиной оружием, не назвав, что именно готов представить.
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
"Что касается обмена оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит, (имеем предложение - ред.) как его восполнить и решить наши проблемы. Поэтому мы будем готовы к контакту", - сказал Зеленский на видео, опубликованном изданием "Новости.LIVE".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреБлижний ВостокСШАИранВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
