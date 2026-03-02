Рейтинг@Mail.ru
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
20:13 02.03.2026 (обновлено: 22:58 02.03.2026)
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
Военная операция США и Израиля в Иране несет огромные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua".
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля в Иране несет огромные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua".
"Украина как импортер энергоносителей столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)", — говорится в публикации.
Кроме того, по данным издания, киевский режим боится усиления давления со стороны США в переговорном процессе по завершению конфликта с Россией, поэтому выражает поддержку операции против Ирана.
"В любой момент оно (давление — Прим. ред.) может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет", — говорится в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
