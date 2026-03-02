"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране

"В любой момент оно (давление — Прим. ред.) может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет", — говорится в материале.