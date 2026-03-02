Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей, сообщили в украинском парламенте.

"Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.