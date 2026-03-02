https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077925530.html
Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев
Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей, сообщили в украинском парламенте. РИА Новости, 02.03.2026
Зеленский подписал закон об эвакуации детей из зоны боев при отказе родителей