Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев
15:50 02.03.2026
Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев
Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев
Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей, сообщили в украинском парламенте. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мария львова-белова
верховная рада украины
страна.ua
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария львова-белова, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Львова-Белова, Верховная Рада Украины, Страна.ua
Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из зоны боев

Зеленский подписал закон об эвакуации детей из зоны боев при отказе родителей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей, сообщили в украинском парламенте.
"Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на МВД Украины сообщило, что Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что документ может создать пространство для произвола.
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией
Вчера, 14:09
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария Львова-БеловаВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
