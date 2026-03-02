https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077896209.html
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией - РИА Новости, 02.03.2026
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, пока встречу никто не отменял. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:09:00+03:00
2026-03-02T14:09:00+03:00
2026-03-02T14:09:00+03:00
в мире
турция
швейцария
абу-даби
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_0:186:3071:1914_1920x0_80_0_0_6f3d43f0cdb7f4d5dc5c926e5aa81c3a.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077740199.html
турция
швейцария
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a0213d1f7b4c8ed98594c79c80ccdd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швейцария, абу-даби, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Швейцария, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией
Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров пройдет в промежутке 5-8 марта