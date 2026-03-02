Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией - РИА Новости, 02.03.2026
14:09 02.03.2026
Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, пока встречу никто не отменял. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, турция, швейцария, абу-даби, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Швейцария, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, пока встречу никто не отменял.
"Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из–за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
По его словам, помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
"Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров", - добавил Зеленский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияШвейцарияАбу-ДабиВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
