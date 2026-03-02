Рейтинг@Mail.ru
11:14 02.03.2026
Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали ниже 30 процентов
Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали ниже 30 процентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб в Баумгартене
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 2 марта - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на газовые сутки 28 февраля (закончились утром 1 марта), европейские хранилища заполнены на 29,98%. Это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, следует из данных GIE.
В прошлом году запасы газа 28 февраля составляли 38,2%, в 2024 году – 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году – 29%.
Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад, обратил внимание 1 марта "Газпром". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов, подчеркнули в компании.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Цены на газ в Европе опустились ниже 380 долларов за тысячу кубов
23 февраля, 10:52
 
