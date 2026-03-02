Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали ниже 30 процентов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Согласно данным GIE на газовые сутки 28 февраля (закончились утром 1 марта), европейские хранилища заполнены на 29,98%. Это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, следует из данных GIE.

В прошлом году запасы газа 28 февраля составляли 38,2%, в 2024 году – 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году – 29%.

Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад, обратил внимание 1 марта " Газпром ". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.