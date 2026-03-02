https://ria.ru/20260302/zapad-2077849151.html
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Украинские войска потеряли до 180 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2026
