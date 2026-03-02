Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 02.03.2026 (обновлено: 12:11 02.03.2026)
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 180 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения "Запада" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка и Красный Лиман в ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново в Харьковской области.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
