Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2026
22:49 02.03.2026
Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила Захарова
в мире
иран
сша
тегеран (город)
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Конечно. Это недопустимо - то, как Запад манипулирует ядерной темой", - сказала Захарова в интервью телеканалу "360", отвечая на вопрос о наличии опасений насчет возможного повторения чернобыльской катастрофы в Иране.
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах
Вчера, 21:40
Говоря о западных манипуляциях, она также напомнила о полученных российской Службой внешней разведки сведениях о готовности Парижа и Лондона снабдить Киев ядерным оружием или материалами для его производства с целью "вывести всю ситуацию вообще на новый уровень".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
Вчера, 22:18
 
