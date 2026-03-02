Глава ЗАЭС рассказал о ремонте поврежденной атакой ВСУ градирни

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Поврежденную украинским дроном градирню на Запорожской АЭС восстановят, это достаточно масштабная задача, которая будет выполняться параллельно вводу энергоблоков в работу, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

"Градирня будет восстановлена. Это на сегодняшний день не является первостепенным приоритетом для работы станции. Но параллельно с процессом развертывания в работу блоков она будет восстановлена, будут выполнены необходимые ремонтные работы, и она будет введена в эксплуатацию. Это достаточно большой объём ремонтных работ", - сказал Черничук.