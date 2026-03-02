Рейтинг@Mail.ru
Глава ЗАЭС рассказал о ремонте поврежденной атакой ВСУ градирни
04:25 02.03.2026
Глава ЗАЭС рассказал о ремонте поврежденной атакой ВСУ градирни
Поврежденную украинским дроном градирню на Запорожской АЭС восстановят, это достаточно масштабная задача, которая будет выполняться параллельно вводу... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Запорожская АЭС
Глава ЗАЭС рассказал о ремонте поврежденной атакой ВСУ градирни

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Поврежденную украинским дроном градирню на Запорожской АЭС восстановят, это достаточно масштабная задача, которая будет выполняться параллельно вводу энергоблоков в работу, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
Одна из двух градирен для охлаждения воды для нужд Запорожской АЭС была повреждена в августе 2024 года украинским дроном.
"Градирня будет восстановлена. Это на сегодняшний день не является первостепенным приоритетом для работы станции. Но параллельно с процессом развертывания в работу блоков она будет восстановлена, будут выполнены необходимые ремонтные работы, и она будет введена в эксплуатацию. Это достаточно большой объём ремонтных работ", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
27 февраля, 03:02
 
Запорожская АЭС
 
 
