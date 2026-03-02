https://ria.ru/20260302/yug-2077852503.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг" - РИА Новости, 02.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, а также бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга"