Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 02.03.2026 (обновлено: 12:16 02.03.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, а также бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, а также бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 135 военнослужащих, бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять складов материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Никифоровка, Константиновка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
