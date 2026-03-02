https://ria.ru/20260302/vzryvy-2077890665.html
В центре Тегерана прогремели взрывы
В центре Тегерана прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
В центре Тегерана прогремели взрывы
В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:53:00+03:00
2026-03-02T13:53:00+03:00
2026-03-02T13:58:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88c0e2746ad6960815b123c79ddb8a4.jpg
https://ria.ru/20260302/zhirinovskiy-2077865068.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44bb34976f42040a200a33b545f4a39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США