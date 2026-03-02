Рейтинг@Mail.ru
09:39 02.03.2026 (обновлено: 09:40 02.03.2026)
В иракском Эрбиле прогремели взрывы
В иракском Эрбиле прогремели взрывы
Сильные взрывы прогремели в районе столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 02.03.2026
В иракском Эрбиле прогремели взрывы

Al Jazeera: в иракском Эрбиле прогремели сильные взрывы

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сильные взрывы прогремели в районе столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Звуки сильных взрывов слышны в Эрбиле", - передает ТВ.
Рядом с аэропортом Эрбиля расположена военная база США "Харир".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
ЭрбильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИракский КурдистанСША
 
 
