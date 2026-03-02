https://ria.ru/20260302/vzryvy-2077797517.html
В иракском Эрбиле прогремели взрывы
В иракском Эрбиле прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
В иракском Эрбиле прогремели взрывы
Сильные взрывы прогремели в районе столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:39:00+03:00
2026-03-02T09:39:00+03:00
2026-03-02T09:40:00+03:00
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иракский курдистан
сша
В иракском Эрбиле прогремели взрывы
Al Jazeera: в иракском Эрбиле прогремели сильные взрывы