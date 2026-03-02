Рейтинг@Mail.ru
05:16 02.03.2026
СМИ: в городе-спутнике Тегерана прогремели взрывы
Несколько сильных взрывов раздались в районе города-спутника иранской столицы Кередж, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Mehr: в городе-спутнике Тегерана Кередж прогремели взрывы

© Фото : соцсетиДым над Тегераном, Иран
Дым над Тегераном, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Несколько сильных взрывов раздались в районе города-спутника иранской столицы Кередж, сообщает агентство Mehr.
"Несколько сильных взрывов слышны в районе Кереджа", - говорится в сообщении.
В Тегеране прогремели взрывы, сообщает агентство Tasnim
05:01
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Армии Израиля поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям
04:46
 
В миреСШАИзраильИранАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
