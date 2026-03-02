https://ria.ru/20260302/vzryv-2077769453.html
СМИ: в Тель-Авиве прогремели взрывы
СМИ: в Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в Тель-Авиве прогремели взрывы
Звук взрывов был слышен в некоторых частях Тель-Авива, сигнал воздушной тревоги отсутствовал, источник взрывов неизвестен, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в Тель-Авиве прогремели взрывы
Reuters: в Тель-Авиве прогремели взрывы, сигнала воздушной тревоги не было