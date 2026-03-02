https://ria.ru/20260302/vzryv-2077762157.html
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
Сильный взрыв прогремел на базе ВВС Британии Акротири на Кипре, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:26:00+03:00
2026-03-02T02:26:00+03:00
2026-03-02T02:37:00+03:00
в мире
кипр
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
израиль
сша
Новости
ru-RU
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
