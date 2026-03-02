Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 02.03.2026 (обновлено: 02:37 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/vzryv-2077762157.html
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
Сильный взрыв прогремел на базе ВВС Британии Акротири на Кипре, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:26:00+03:00
2026-03-02T02:37:00+03:00
в мире
кипр
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077747800.html
кипр
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв

Daily Mail: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на базе ВВС Британии Акротири на Кипре, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Ранее издание Cyprus Mail со ссылкой на источники сообщило, что угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления.
"Около полуночи по местному времени на британской авиабазе Акротири в Лимассоле раздался сильный взрыв после того, как, согласно сообщениям, была объявлена ​​"угроза безопасности", - говорится в материале Daily Mail.
Издание подчеркивает, что на данный момент нет информации о возможных жертвах или причиненном ущербе.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв в районе порта Джабаль Али в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае
Вчера, 23:25
 
В миреКипрИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала