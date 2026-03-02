Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью в рамках энергокризиса

БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете энергокризиса.
"Мы говорили о снабжении нефтью и другими энергоносителями, о больших энергопроектах, над которыми работаем и координации во всех ключевых областях для сохранения мира и безопасности наших граждан", - написал Вучич в Instagram* .
Президент Сербии добавил, что во время глобальных конфликтов и нестабильности решающее значение имеет близкое сотрудничество для обеспечения энергобезопасности граждан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.