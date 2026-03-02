Рейтинг@Mail.ru
22:10 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vuchich-2078035720.html
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью в рамках энергокризиса
2026-03-02T22:10:00+03:00
2026-03-02T22:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930763216_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_9276c5c1c423c43622cfab56a6a87fb3.jpg
сербия
иран
сша
в мире, сербия, иран, александр вучич, сша, виктор орбан, аббас аракчи
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью в рамках энергокризиса

Вучич: Сербия готова помочь Венгрии в рамках энергокризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете энергокризиса.
Вучич и Орбан провели телефонный разговор в понедельник. Белград и Будапешт ранее договорились ускорить подготовку строительства нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок.
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Вчера, 15:31
"Мы говорили о снабжении нефтью и другими энергоносителями, о больших энергопроектах, над которыми работаем и координации во всех ключевых областях для сохранения мира и безопасности наших граждан", - написал Вучич в Instagram* .
Президент Сербии добавил, что во время глобальных конфликтов и нестабильности решающее значение имеет близкое сотрудничество для обеспечения энергобезопасности граждан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо
Вчера, 19:06
 
В миреСербияИранАлександр ВучичСШАВиктор ОрбанАббас Аракчи
 
 
