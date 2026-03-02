Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью в рамках энергокризиса

БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете энергокризиса.

"Мы говорили о снабжении нефтью и другими энергоносителями, о больших энергопроектах, над которыми работаем и координации во всех ключевых областях для сохранения мира и безопасности наших граждан", - написал Вучич в Instagram* .