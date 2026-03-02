Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 02.03.2026
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
украина
донецкая народная республика
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке

Больница в Донецке повреждена в результате атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Городская клиническая больница №7 в Донецке повреждена в результате удара беспилотника ВСУ, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 2 марта, по состоянию на 22.00, поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики … корпус городской клинической больницы № 7 Донецка", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Кроме этого, в результате атак украинских БПЛА было повреждено производственное помещение, жилой дом и линия электропередачи в Калининском районе Донецка.
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
