Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке
Городская клиническая больница №7 в Донецке повреждена в результате удара беспилотника ВСУ, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 02.03.2026
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке
