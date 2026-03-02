Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солдат артиллерийского дивизиона 143-й отдельной механизированный бригады ВСУ, участвовавших в разгрузке гуманитарной помощи, переводят в штурмовики из-за обвинений командования в разворовывании груза, сообщили РИА Новости в силовых структурах.