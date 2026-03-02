https://ria.ru/20260302/vsu-2078013167.html
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве - РИА Новости, 02.03.2026
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве
Солдат артиллерийского дивизиона 143-й отдельной механизированный бригады ВСУ, участвовавших в разгрузке гуманитарной помощи, переводят в штурмовики из-за... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:12:00+03:00
2026-03-02T20:12:00+03:00
2026-03-02T20:12:00+03:00
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101843/69/1018436904_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_ce1b7d5ab3afc33ec8ad13cb5bd8a4e2.jpg
https://ria.ru/20260302/vsu-2078012586.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101843/69/1018436904_64:0:1839:1331_1920x0_80_0_0_d2640aaeed752f8b973a3743b0d286f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, петр порошенко, вооруженные силы украины
Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве
РИА Новости: за обвинения командования солдат ВСУ переводят в штурмовики