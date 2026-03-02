Рейтинг@Mail.ru
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве - РИА Новости, 02.03.2026
20:12 02.03.2026
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве - РИА Новости, 02.03.2026
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве
Солдат артиллерийского дивизиона 143-й отдельной механизированный бригады ВСУ, участвовавших в разгрузке гуманитарной помощи, переводят в штурмовики из-за... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:12:00+03:00
2026-03-02T20:12:00+03:00
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
украина
украина, петр порошенко, вооруженные силы украины
Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ переводят в штурмовики из-за обвинения командования в воровстве

РИА Новости: за обвинения командования солдат ВСУ переводят в штурмовики

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солдат артиллерийского дивизиона 143-й отдельной механизированный бригады ВСУ, участвовавших в разгрузке гуманитарной помощи, переводят в штурмовики из-за обвинений командования в разворовывании груза, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В артиллерийский дивизион 143-й ОМБР (отдельной моторизированной бригады) ВСУ поступил приказ перевести 30 военнослужащих в распоряжение 225-й отдельный штурмовой полк для участия в штурмовых действиях", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое распоряжение было отдано сразу же после встречи с экс-президента Украины Петра Порошенко с артиллеристами. По его словам, командование дивизиона уже обвинили в разворовывании гуманитарной помощи, а перевод в штурмовые подразделения ожидает именно тех солдат, которые участвовали в разгрузке.
УкраинаПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины
 
 
