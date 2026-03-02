https://ria.ru/20260302/vsu-2078012709.html
В ДНР российские силовики ликвидировали начальника бригады артиллерии ВСУ
Начальник артиллерии 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирован на рубцовском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
В ДНР российские силовики ликвидировали начальника бригады артиллерии ВСУ
РИА Новости: в ДНР силовики ликвидировали начальника артиллерийской бригады ВСУ