Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vsu-2078008569.html
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ
Среди пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по Новороссийску есть 15-летний подросток, он получил осколочное ранение ноги, сообщил мэр города Андрей РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:52:00+03:00
2026-03-02T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ

В Новороссийске 15-летний подросток получил осколочное ранение при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по Новороссийску есть 15-летний подросток, он получил осколочное ранение ноги, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, пять из них доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. В городе введен режим ЧС.
"Навестил двух новороссийцев, пострадавших после атаки киевского режима. Сейчас они находятся под наблюдением в городской больнице №1. Среди них - 15-летний подросток, получивший осколочное ранение ноги. Также встретился с 67-летней женщиной, чье состояние оценивается как средней тяжести", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По словам мэра, состояние обоих пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала