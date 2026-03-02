В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по Новороссийску есть 15-летний подросток, он получил осколочное ранение ноги, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, пять из них доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. В городе введен режим ЧС.
"Навестил двух новороссийцев, пострадавших после атаки киевского режима. Сейчас они находятся под наблюдением в городской больнице №1. Среди них - 15-летний подросток, получивший осколочное ранение ноги. Также встретился с 67-летней женщиной, чье состояние оценивается как средней тяжести", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По словам мэра, состояние обоих пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18