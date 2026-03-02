Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vsu-2077802005.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой - РИА Новости, 02.03.2026
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты боевиков ВСУ с личным составом на константиновском направлении, сообщили... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:10:00+03:00
2026-03-02T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a930d6de9082948e6648239f6a84ed25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой

Операторы Южной группировки уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты боевиков ВСУ с личным составом на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, украинские подразделения использовали БМП для переброски живой силы на передовые позиции. Техника была выявлена средствами разведки, после чего по ней нанесли удар беспилотниками.
"С первого попадания остановили технику противника, тем самым сорвав его планы. Двумя следующими попаданиями уничтожили технику полностью", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала