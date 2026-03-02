ВС России уничтожили бронемашину ВСУ с личным составом под Константиновкой

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты боевиков ВСУ с личным составом на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские подразделения использовали БМП для переброски живой силы на передовые позиции. Техника была выявлена средствами разведки, после чего по ней нанесли удар беспилотниками.