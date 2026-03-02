Рейтинг@Mail.ru
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой"
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 02.03.2026
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой"
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой" - РИА Новости, 02.03.2026
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой"
Пленный 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ Богдан Крысак рассказал РИА Новости, что службу в полку ВСУ "Скала" можно сравнить с "шарашкиной конторой". РИА Новости, 02.03.2026
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой"

РИА Новости: пленный сравнил службу в полку ВСУ "Скала" с шарашкиной конторой

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Пленный 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ Богдан Крысак рассказал РИА Новости, что службу в полку ВСУ "Скала" можно сравнить с "шарашкиной конторой".
"Мне эта "Скала" вообще не понравилась, я пришел в "Скалу", я понял, что это какая-то шарашкина контора", - сказал пленный.
Он отметил, что оружие ему не вписали в военный билет, а также не вернули документы и забрали мобильный телефон.
