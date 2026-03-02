https://ria.ru/20260302/vsu-2077772786.html
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове
Украинские военные использовали мирных жителей как "живой щит", пытаясь выйти из окружения в Димитрове, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.03.2026
димитров
россия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные использовали мирных жителей как "живой щит", пытаясь выйти из окружения в Димитрове, сообщили в Минобороны России.
При освобождении населенного пункта Димитров
на красноармейском направлении группировка войск "Центр" заблокировала и окружила гарнизон ВСУ
и успешно провела штурмовые действия по зачистке города от противника.
"Противник отправлял местных жителей к нашим штурмовикам, выдавая их за себя, с целью отвлечения внимания и попытки выйти из окружения. Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Грамотные действия группировки "Центр" обеспечили освобождение города Димитров, что улучшило положение войск на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в МО РФ
