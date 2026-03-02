Рейтинг@Mail.ru
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vsu-2077772786.html
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове
Украинские военные использовали мирных жителей как "живой щит", пытаясь выйти из окружения в Димитрове, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:08:00+03:00
2026-03-02T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077772675.html
димитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове

ВСУ использовали жителей Димитрова как живой щит, пытаясь выйти из окружения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные использовали мирных жителей как "живой щит", пытаясь выйти из окружения в Димитрове, сообщили в Минобороны России.
При освобождении населенного пункта Димитров на красноармейском направлении группировка войск "Центр" заблокировала и окружила гарнизон ВСУ и успешно провела штурмовые действия по зачистке города от противника.
"Противник отправлял местных жителей к нашим штурмовикам, выдавая их за себя, с целью отвлечения внимания и попытки выйти из окружения. Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Грамотные действия группировки "Центр" обеспечили освобождение города Димитров, что улучшило положение войск на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала