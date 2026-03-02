ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове

"Противник отправлял местных жителей к нашим штурмовикам, выдавая их за себя, с целью отвлечения внимания и попытки выйти из окружения. Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.