12:48 02.03.2026
В Приморье врачи спасли пациента с крайне редкой и опасной патологией
В Приморье врачи спасли пациента с крайне редкой и опасной патологией
Врачи из Приморского и Хабаровского краев совместно спасли приморца с расслоением аорты, сообщила Находкинская городская больница. РИА Новости, 02.03.2026
хабаровский край, хабаровск, находка, общество
© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Врачи из Приморского и Хабаровского краев совместно спасли приморца с расслоением аорты, сообщила Находкинская городская больница.
70-летний мужчина поступил в Находкинскую городскую больницу с подозрением на инфаркт, но результаты компьютерной томографии и УЗИ показали, что у пациента расслоилась аорта на всем своем протяжении. В любой момент мог произойти полный ее разрыв. Это крайне опасное состояние с высоким риском гибели человека, требующее экстренного хирургического вмешательства.
"С учетом особенностей осложнения заболевания пациента направили в специализированный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске… В полете больного сопровождали специалисты Приморского центра медицины катастроф Алексей Сидунов и Максим Оконечников, доставили больного без ухудшения. Шестичасовая ночная операция проводилась в условиях искусственного кровообращения при остановленном сердце. Ее выполнил доктор медицинских наук Евгений Россейкин в составе бригады кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов", – говорится в сообщении больницы в Telegram-канале.
Врачи добавили, что сейчас пациент уже вернулся в Находку и восстанавливается под наблюдением врачей.
