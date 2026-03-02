Рейтинг@Mail.ru
18:44 02.03.2026 (обновлено: 18:52 02.03.2026)
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN
Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Экономика, Общество
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN

РКН опроверг информацию о закрытии прямого подключения к иностранным VPN

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в понедельник Telegram-каналы написали, что Роскомнадзор закрыл возможность прямого подключения к иностранным серверам: теперь специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков VPN-протоколов, а затем перекрывает их узлы.
"Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации", - заявили в Роскомнадзоре.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
27 февраля, 18:02
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЭкономикаОбщество
 
 
