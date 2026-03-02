https://ria.ru/20260302/vpn-2077991897.html
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN
Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 02.03.2026
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN
