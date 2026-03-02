https://ria.ru/20260302/vostok-2077848467.html
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 02.03.2026
россия
2026
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ
потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении
военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ
.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Комсомольское, Любицкое, Зеленая Диброва, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области", - отметили в российском военном ведомстве.