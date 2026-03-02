https://ria.ru/20260302/volodin-2077917613.html
Володин призвал усовершенствовать законодательство для защиты от мошенников
Володин призвал усовершенствовать законодательство для защиты от мошенников
Важно оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования, для защиты граждан РИА Новости, 02.03.2026
россия
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Важно оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования, для защиты граждан РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Важно оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, в том числе совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования", - сказал Володин
, его слова приводит пресс-служба Госдумы
.
Он отметил, что борьба с кибермошенничеством является одним из ключевых направлений в работе депутатов Госдумы. По его словам, от этого зависит безопасность граждан РФ
и сохранность их сбережений.
"Начиная с прошлого года принято 11 федеральных законов, меры носят комплексный характер и показывают результативность их применения", - уточнил председатель Госдумы.
Володин добавил, что профильные думские комитеты готовят еще ряд законопроектов в этой сфере к процедуре второго чтения, в частности, предлагается установить дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств, ограничить количество банковских карт для одного гражданина, ввести обязательную маркировку международных звонков.
Кроме того, на рассмотрении палаты парламента находятся законопроекты, которыми усиливается административная и уголовная ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.
Он также напомнил, что с первого дня марта заработали новые нормы законодательства, направленные на борьбу с киберпреступностью и дополнительную защиту граждан от мошенников, в том числе была создана государственная система "Антифрод", которая позволит эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая преступления.
Так, в системе будут храниться сведения о кибермошенниках, их абонентских номерах, а также о фишинговых сайтах, доступ к такой системе получат Генпрокуратура
, Следственный комитет РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит правительство РФ.
Помимо этого, в соответствии с еще одним вступившим в силу законом, микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров займа без добровольного согласия клиента.
"Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь", - заключил он.