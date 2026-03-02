Рейтинг@Mail.ru
Кувейтская армия сообщила о гибели военного - РИА Новости, 02.03.2026
22:35 02.03.2026
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Кувейтский военный погиб в понедельник вечером при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщил генеральный штаб армии... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кувейт
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, кувейт, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кувейтская армия сообщила о гибели военного

В Кувейте военнослужащий погиб при исполнении задач

Эль-Кувейт
Эль-Кувейт
© РИА Новости / Александр Мельников
Эль-Кувейт. Архивное фото
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Кувейтский военный погиб в понедельник вечером при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщил генеральный штаб армии Кувейта.
Он стал первой жертвой среди военнослужащих из арабских стран Персидского залива после начала эскалации.
"Генеральный штаб армии скорбит о гибели сержанта Валида Маджида Сулеймана, военнослужащего военно-морских сил кувейтской армии, который погиб сегодня вечером при исполнении служебных обязанностей в рамках выполнения национальных задач, возложенных на вооруженные силы", - говорится в заявлении армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
