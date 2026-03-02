Кувейтская армия сообщила о гибели военного

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Кувейтский военный погиб в понедельник вечером при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщил генеральный штаб армии Кувейта.

"Генеральный штаб армии скорбит о гибели сержанта Валида Маджида Сулеймана, военнослужащего военно-морских сил кувейтской армии, который погиб сегодня вечером при исполнении служебных обязанностей в рамках выполнения национальных задач, возложенных на вооруженные силы", - говорится в заявлении армии.