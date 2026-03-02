https://ria.ru/20260302/voennyj-2078038620.html
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Кувейтский военный погиб в понедельник вечером при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщил генеральный штаб армии... РИА Новости, 02.03.2026
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
В Кувейте военнослужащий погиб при исполнении задач