Поисковик рассказал о версиях пропажи найденной девочки в Смоленске

СМОЛЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Версия о похищении после пропажи девочки в Смоленске в первый день не была основной, предполагалось, что она сбежала из дома или произошел несчастный случай, сообщил РИА Новости председатель поискового отряда "Сальвар" Юрий Василевич.

"Версия похищения была в первые сутки не на первом месте. Первое, что рассматривалось, – это несчастный случай или побег из дома", - рассказал собеседник.

По его словам, поиски девочки осложнялись рельефом местности, потому что в окрестностях много оврагов, водоемов, заброшенных зданий, недостроев, люков. Он рассказал, что незадолго до пропажи девочки в одном из районов Смоленской области пропал мальчик, его нашли провалившимся в люк.

"Поэтому такие природные и технические ловушки мы осматривали и тратили на это много сил и времени", - отметил Василевич.