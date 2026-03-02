https://ria.ru/20260302/versiya-2077759024.html
Поисковик рассказал о версиях пропажи найденной девочки в Смоленске
Поисковик рассказал о версиях пропажи найденной девочки в Смоленске - РИА Новости, 02.03.2026
Поисковик рассказал о версиях пропажи найденной девочки в Смоленске
Версия о похищении после пропажи девочки в Смоленске в первый день не была основной, предполагалось, что она сбежала из дома или произошел несчастный случай,... РИА Новости, 02.03.2026
РИА Новости: версия о похищении девочки в Смоленске сначала не была основной
СМОЛЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Версия о похищении после пропажи девочки в Смоленске в первый день не была основной, предполагалось, что она сбежала из дома или произошел несчастный случай, сообщил РИА Новости председатель поискового отряда "Сальвар" Юрий Василевич.
"Версия похищения была в первые сутки не на первом месте. Первое, что рассматривалось, – это несчастный случай или побег из дома", - рассказал собеседник.
По его словам, поиски девочки осложнялись рельефом местности, потому что в окрестностях много оврагов, водоемов, заброшенных зданий, недостроев, люков. Он рассказал, что незадолго до пропажи девочки в одном из районов Смоленской области
пропал мальчик, его нашли провалившимся в люк.
"Поэтому такие природные и технические ловушки мы осматривали и тратили на это много сил и времени", - отметил Василевич.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.