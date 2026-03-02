Рейтинг@Mail.ru
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
15:55 02.03.2026 (обновлено: 16:51 02.03.2026)
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
Посла Украины Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
будапешт
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации

Сийярто вызвал посла Украины в МИД из-за мобилизации закарпатских венгров

© AP Photo / Anna SzilagyiБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мар — РИА Новости. Посла Украины Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.
«
"Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей", — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Вчера, 13:25
Министр уточнил, что есть данные еще о двух насильно мобилизованных венграх.
В конце января Сийярто заявил, что из-за мобилизации на Украине погиб закарпатский венгр. Он раскритиковал ситуацию с насилием со стороны сотрудников ТЦК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу Зеленского
28 февраля, 14:57
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах.
При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Сумах вечеринка украинских силовиков обернулась скандалом
23 февраля, 18:06
 
