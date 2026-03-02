Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации

БУДАПЕШТ, 2 мар — РИА Новости. Посла Украины Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

« "Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей", — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Министр уточнил, что есть данные еще о двух насильно мобилизованных венграх.

В конце января Сийярто заявил, что из-за мобилизации на Украине погиб закарпатский венгр. Он раскритиковал ситуацию с насилием со стороны сотрудников ТЦК.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах.

При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.