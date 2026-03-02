ВЭБ разработал модель долгосрочного финансирования концессионных проектов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ подготовила модель долгосрочного финансирования концессионных проектов, сообщает пресс-служба института развития.

Модель разработана госкорпорацией совместно с Наццентром РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). Она устанавливает единые принципиальные подходы к созданию документации по концессионным проектам, в отношении которых стороны приняли решение использовать предложенную модель финансирования.

"По действующему законодательству банковские кредиты, привлеченные концессионерами на инвестиционной стадии, и ранее можно было рефинансировать. В отдельных концессионных соглашениях предусмотрена такая возможность. Однако случаи рефинансирования имели единичный характер. Предложенная ВЭБ.РФ модель секьюритизации долга, то есть преобразования активов в ценные бумаги, при ее масштабировании и активном применении позволит более интенсивно использовать рынок капитала и высвободить ресурсы банковского сектора для кредитования новых проектов, что, в свою очередь, внесет вклад в ускорение темпов экономического роста", – отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Документ размещен на порталах ВЭБ.РФ РАЗВИВАЙ.РФ . В его основе – двухэтапный подход, учитывающий специфику рисков на разных стадиях реализации проектов. На инвестиционной фазе строительство финансируется кредитными организациями, а после ввода объекта в эксплуатацию предоставленные кредиты могут быть рефинансированы через публичное размещение концессионных облигаций.

"Опыт использования рынка облигаций для финансирования инфраструктурных проектов в России пока остается фрагментарным. Данная модель — первый системный подход к обобщению лучших практик структурирования таких сделок и ожиданий более широкой группы рыночных инвесторов", – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, сообщает пресс-служба.

Модель носит рекомендательный характер и предназначена для структурирования проектов, в которых стороны планируют привлекать рыночное финансирование с использованием механизмов секьюритизации и эмиссии облигаций.

"Проекты государственно-частного взаимодействия напрямую работают на достижение национальных целей — от развития городской среды до строительства крупнейшей транспортной инфраструктуры. При этом крайне важно расширить возможности притока частных инвестиций. Модель финансирования сформирована в активном взаимодействии с Минэкономразвития как регулятором отрасли и лидерами экспертизы.

Концессионные облигации позволяют диверсифицировать источники долгосрочного финансирования и реализовать больше проектов, важных для развития городов и повышения качества жизни семей", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

Сейчас госкорпорация прорабатывает пилотные проекты с применением модели. По итогам их реализации будет подготовлена актуальная версия документа с учетом полученного опыта.